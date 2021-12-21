Женщина узнала о слежке за собой благодаря странным уведомлениям на телефоне

Пользовательница TikTok @kimbreezeh узнала, что за ней следит неизвестный, когда получила странное уведомление на телефон. В нем говорилось, что трекер AirTag несколько часов отслеживал ее передвижения.

По словам женщины, трекер отследил ее путь в спортзал. Она отправила свой автомобиль в сервис, чтобы проверить его на наличие маячков, и сообщила о произошедшем в полицию. Ей сказали, что ничего незаконного не произошло, и порекомендовали обратиться, если потенциальный преследователь объявится. В последующем видео женщина подтвердила, что ее местонахождение больше не отслеживается, но AirTag еще не найден, хотя ее потенциальный преследователь уже знает, где она живет. Пользовательница под ником @kimbreezeh пожаловалась, что технический прогресс обгоняет закон: из-за этого незнакомый человек может часами отслеживать ее местоположение, а полиция ничего не может сделать, чтобы помочь.

AirTag — созданное Apple устройство, предназначенное для поиска ключей и другие важных вещей. Специальная метка крепится к вещи, которую вы не хотите потерять, и если она пропадает, можно отследить ее местонахождение при помощи сервиса Apple «Find My».

Ранее сообщалось, что житель английского города Джарроу, графство Тайн-энд-Уир, тайно следил за бывшей возлюбленной и пошел под суд. Он прикрепил к машине своей бывшей девушки GPS-трекер и отслеживал ее перемещения через мобильное приложение.