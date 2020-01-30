Мужчина тайно следил за бывшей возлюбленной через приложение

Житель английского города Джарроу, графство Тайн-энд-Уир, тайно следил за бывшей возлюбленной и пошел под суд. Об этом сообщает газета Birmingham Mail.

41-летний Кит Мартин (Keith Martin) прикрепил к машине своей бывшей девушки GPS-трекер и отслеживал ее перемещения через мобильное приложение. Помимо этого, он заваливал ее сообщениями и электронными письмами, а также поджидал возле дома. Обеспокоенная девушка обратилась в полицию, когда Мартин узнал адрес ее нового бойфренда и приехал туда.

Патрульные осмотрели автомобиль жертвы и нашли устройство слежения. Полицейские выяснили, что трекер подсоединен к приложению на телефоне Мартина. «Кит запугал меня, он манипулировал мной. Я боялась, что он причинит вред моей семье или нападет на меня. Он знает обо мне все», — пожаловалась она.

Мартин находится под арестом до вынесения судебного решения. Слушание назначено на 23 марта.

В 2019 году сообщалось об австралийце, который несколько месяцев следил за автомобилем и телефоном бывшей девушки при помощи специальных приложений. Мужчина помог девушке купить автомобиль и таким образом узнал его идентификационный номер. После расставания он использовал его, чтобы получить доступ к информации о ее перемещениях.

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