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Жена незаметно следила за бывшим мужем с помощью игрушки

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В американском городе Хакеттстаун, штат Нью-Джерси, жена незаметно следила за бывшим мужем с помощью плюшевой игрушки. Об этом сообщает The Sun.

33-летняя Хизер Бэмфорд (Heather Bamford) отправила ребенка к своему бывшему мужу Доминику с игрушкой в виде Минни Маус, в которой спрятала звукозаписывающее устройство. Американец понял, что за ним следят, когда нажал на куклу и неожиданно услышал свой голос. В воскресенье вечером, 15 декабря, он обратился в полицию.

Спустя четыре дня Бэмфорд арестовали и обвинили в прослушке и преследовании Доминика. Как долго она следила за бывшим возлюбленным, не установлено. По делу идет расследование.

В ноябре сообщалось о жителе австралийского города Хобарт, штат Тасмания, который следил за автомобилем и телефоном бывшей девушки через специальные приложения. В суде мужчина признал вину.

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