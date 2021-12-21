Трансгендерный мужчина появился на обложке журнала с голым торсом

Редакторы журнала New York поместили на обложку трансгендерного мужчину с голым торсом. Соответствующие фотография и комментарии появились в Instagram-аккаунте издания.

Фотограф Дэн Винтерс запечатлел Габриеля Мака топлес на однотонном фоне в трусах люксового бренда Calvin Klein белого цвета. В качестве украшений участник съемки выбрал крупные серьги. На размещенном кадре виден большой шрам на правой ноге мужчины, который он получил в процессе фаллопластики — частичного или полного хирургического восстановления пениса.

Герой материала написал статью для журнала, в которой описал подготовку к упомянутой операции и перечислил ее последствия. По словам Мака, глубокие шрамы на бедре, с которого хирург взял части кожи для создания тканей полового органа, достаточно долго заживали, вызывая боль и дискомфорт.

«Я поделился с миром своим опытом, поскольку средства массовой информации в большинстве своем избегают этой темы. Люди, которые уже пережили фаллопластику, поблагодарили меня за мою честность и откровенность», — подчеркнул Мак.

Комментаторы восхитились смелостью героя обложки. «Хорошо, что ты решился на это!», «Ты очень смелый мужчина», «Боль стоила того», «Мы все гордимся тобой!», «Я восхищаюсь такими людьми», — высказывались юзеры.

В августе Vogue впервые снял для обложки трансгендера ради борьбы со стандартами красоты. На размещенном кадре манекенщицы позируют в офисе журнала напротив работника, который редактирует один из вариантов сентябрьского первого разворота. Известно, что в съемке приняли участие восемь моделей, среди которых оказались трансгендер Ариэль Николсон (Ariel Nicholson), а также плюс-сайз-манекенщицы Юми Ню (Yumi Nu) и Прешес Ли (Precious Lee).

