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Отважная индейка прогнала питона от гнезда и попала на видео

Кустарниковый большеног отпугнул покусившуюся на его гнездо змею и попал на видео

В австралийском городе Сидней, штат Новый Южный Уэльс, кустарная индейка, также известная как кустарниковый большеног, прогнала крупного ромбического питона. Схватка птицы с рептилией попала на видео, которое опубликовала пользовательница Twitter @kcarruthers.

Кейт Кэрратерс сняла на видео кустарную индейку, которая защищала свое гнездо от покусившегося на него ромбического питона. На записи видно, как отважная птица вынуждает рептилию спасаться бегством. Индейка догоняет питона и несколько раз клюет его в хвост до тех пор, пока змея не скрывается в кустах.

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«Вчера в мой двор приползла змея. Но кустарная индейка отпугнула ее. Она патрулировала окрестности в течение 20 минут, чтобы убедиться, что змея не вернется за ее потомством», — написала австралийка в подписи к видео.

Самцы кустарных индеек защищают кладку яиц, но как только птенцы вылупляются, они покидают гнездо и больше не нуждаются в родительской заботе. Кустарные индейки — эндемики Австралии. Они встречаются в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс и селятся вблизи населенных пунктов.

Запись набрала большое количество комментариев. «Кому нужны собаки для охраны, когда есть кустарные индейки!» — написал один из них. «Мне нужна армия таких индеек, чтобы они везде ходили за мной», — пошутил другой.

Ранее сообщалось, что курица вступила в смертельную схватку со змеей в австралийском городе Симпсон, штат Виктория. На двухминутной записи видно, как бесстрашная курица набрасывается на угрожающую ей змею и в конце концов целиком проглатывает ее.

Алиса Дмитриева
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