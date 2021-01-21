Смертельная схватка курицы со змеей попала на видео

Курица вступила в смертельную схватку со змеей в австралийском городе Симпсон, штат Виктория. На видео сражения обратило внимание издание Daily Mail.

Птица и рептилия сразились на веранде дома местной жительницы, которая сняла произошедшее на видео.

На двухминутной записи видно, как бесстрашная курица набрасывается на угрожающую ей змею и в конце концов целиком проглатывает ее.

Пользователи соцсетей описали тактику птицы как «смерть от тысячи клевков».

«Куры — это просто маленькие тираннозавры», — написал один из них в комментариях. Другой пошутил: «Этот же стиль Джет Ли использовал в своих фильмах во времена расцвета кунг-фу».

Некоторые зрители сочли видео слишком жестоким. «Почему человек не мог вмешаться со шваброй, чтобы предотвратить это?» — написал один из недовольных пользователей.

Другие предположили, что курица пыталась защитить потомство.

Хотя куры в основном травоядны и питаются травой или зерном, они могут охотится на мышей, червей, насекомых и других животных. Особо агрессивные куры нападают даже на собак.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Тамилнад испуганная кобра срыгнула семь куриных яиц. Очковую змею обнаружил фермер, которого заинтересовал шум, доносящийся от клеток с курами.