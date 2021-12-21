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Украина обсудит военно-политическое сотрудничество с Венгрией

Министр обороны Украины и главнокомандующий ВСУ прибыли с рабочим визитом в Венгрию
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: страница Алексея Резникова на Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами (ВСУ) генерал-лейтенант Валерий Залужный прибыли с рабочим визитом в Венгрию. Об этом со ссылкой на пресс-службу украинского военного ведомства пишет «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что главной целю поездки украинской делегации являются переговоры с министром обороны Венгрии Тибором Бенке и командующим Вооруженными силами республики генерал-лейтенантом Ромулусом Русин-Сенди. Резников и Залужный планируют обсудить с ними интенсификацию военно-политического и двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.

Кроме всего прочего, во время встречи с венгерскими коллегами они намерены затронуть ситуацию в Европе, в том числе «негативное влияние» политики России на европейскую безопасность.

Ранее Алексей Резников заявил о желании Киева получить от Запада не только оборонительное, но и наступательное вооружение. По его словам, подобная помощь стран НАТО и Европейского Союза (ЕС) позволит Украине остановить «агрессора», который передумает в таком случае идти в наступление.

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Георгий Нестеров
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