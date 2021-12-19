На Украине заявили о желании получить от Запада наступательное вооружение

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о желании получить от Запада не только оборонительное, но и наступательное вооружение. Его слова приводит ТАСС.

По словам главы Минобороны, если правительство Дании займет жесткую позицию и станет контактировать с партнерами, в том числе из стран НАТО и Европейского Союза (ЕС), и будет реальная помощь вооружением, технологиями для Украины, то это остановит «агрессора» и он не пойдет в наступление.

«Вооружением, имею в виду, не только защитного характера, но и наступательного», — отметил Резников, добавив, что на Москву необходимо оказывать давление путем введения экономических и политических санкций.

«Защищаться мы будем сами, но помогите нам», — заявил он, приведя в примеры, в чем в настоящий момент больше всего нуждаются Вооруженные силы Украины. Так, стране нужны радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, а также усиление украинского флота.

Глава Минобороны также заявил, что не исключает вероятность нападения России на Украину, однако добавил, что сейчас «большой угрозы нет, но в случае продолжения эскалации она может сохраняться».

Ранее в декабре Резников счел ошибочной стратегию НАТО в отношении России. По его словам, в настоящее время она не работает и не приносит ожидаемых результатов. Также глава украинского Минобороны назвал ошибочным и несправедливым решение властей ФРГ отказаться от поставок оружия Киеву.