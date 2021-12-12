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На Украине сочли ошибочной стратегию НАТО в отношении России

Глава Минобороны Украины Резников: стратегия НАТО в отношении России не работает
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: РИА Новости

Глава Минобороны Украины Алексей Резников счел ошибочной стратегию НАТО в отношении России. Он заявил в интервью газете Financial Times, что в настоящее время она не работает и не приносит ожидаемых результатов.

«Стратегия, заключающаяся в том, чтобы не провоцировать Россию, не работает и не будет работать», — подчеркнул министр.

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Резников привел в пример провал подобной стратегии в 2008 году, когда Москва вступила в вооруженный конфликт в Южной Осетии после того, как Франция и Германия заблокировали вступление Грузии в НАТО.

Глава украинского Минобороны назвал ошибочным и несправедливым решение властей ФРГ отказаться от поставок оружия Киеву.

Ранее Резников обвинил правительство бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в блокировке поставок Киеву смертоносного оружия через НАТО. По словам министра, в ноябре ФРГ наложило запрет на покупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотных летательных аппаратов. Позиция нового правительства Олафа Шольца по этому вопросу еще не ясна.

Марина Совина
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