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Украина обвинила Меркель в блокировке поставок смертоносного оружия

Глава Минобороны Украины Резников: ФРГ заблокировано покупку Киевом оружия через НАТО

Фото: РИА Новости

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью газете Financial Times обвинил правительство бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в блокировке поставок Киеву смертоносного оружия через НАТО.

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По словам министра, в ноябре ФРГ наложило запрет на покупку Украиной противоснайпервских систем и винтовок для поражения беспилотных летательных аппаратов. Впоследствии Берлин смягчил позицию относительно винтовок, признав их несмертоносным оружием.

Отмечается, что позиция нового правительства Олафа Шольца в вопросах поставок вооружений пока неясна. Резников добавил, что Киев продолжит добиваться этого в рамках двусторонних соглашений с союзниками, в частности с США, Великобританией, Францией и Литвой.

Ранее глава украинского Минобороны выразил надежду на получение вооружения от Соединенных Штатов. Он заявил, что «очень оптимистично» настроен относительно получения ракет и другого оборонительного вооружения от США и других западных спонсоров после проведения переговоров с союзниками.

Марина Совина
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