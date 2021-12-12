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На Украине понадеялись на получение вооружения от США

Глава Минобороны Украины Резников понадеялся получить ракеты и другое вооружение от США
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников понадеялся на получение вооружения от Соединенных Штатов, пишет издание Financial Times.

Как сообщает издание, глава Минобороны заявил, что он «очень оптимистично» настроен относительно получения ракет и другого оборонительного вооружения от США и других западных спонсоров после проведения переговоров с союзниками. При этом Резников не подтвердил, получат ли ли вооружение быстро.

Ранее Пентагон сообщил, что США в октябре 2021 года передали Украине 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. Соответствующий пакет военной помощи утвердил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Киев попытался вернуть территории силой посредством военных операций. Участники конфликта регулярно обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня и различного рода диверсиях.

Марина Совина
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