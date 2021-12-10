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США передали Украине 30 пусковых установок комплексов Javelin и 180 ракет к ним

Пентагон: США в октябре передали Украине 30 установок комплексов Javelin и 180 ракет к ним

Фото: US Army/ Globallookpress.com

США в октябре 2021 года передали Украине 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. Об этом сообщил Пентагон, передает ТАСС.

Соответствующий пакет военной помощи утвердил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Его реализация завершается на этой неделе поставками Киеву партии стрелковго оружия и боеприпасов.

«Пакет на сумму 60 миллионов долларов, о котором было объявлено 1 сентября, включал 30 командно-пусковых блоков Javelin и 180 ракет. ПТРК Javelin были доставлены на Украину 23 октября», — пояснили в Пентагоне.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил об увеличении поставок американских вооружений на Украину. По его словам, их линейка постоянно расширяется.

Марина Совина
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