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Страны Балтии заявили о готовности немедленно оказать Украине военную помощь

Министр обороны Литвы: страны Балтии готовы немедленно оказать военную помощь Украине
Арвидас Анушаускас

Арвидас Анушаускас. Фото: Roman Koksarov / AP

Территориальная целостность и нерушимость границ Украины крайне важны для стран Балтии, они готовы немедленно предоставить ей любую помощь в случае необходимости. С таким заявлением выступил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас после встречи с коллегами из Латвии и Эстонии в Каунасе, его слова цитирует пресс-служба военного ведомства.

«Страны Балтии готовы оказать Украине очень быструю поддержку, как военную, так и невоенную. Наше единство и поддержка Украины очень важны», — заявил Анушаускас.

Он добавил, что Литва, Латвия и Эстония также поддерживают реформы в оборонном секторе страны и ее стремление взаимодействовать с НАТО для обеспечения своей безопасности.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО как можно скорее стянуть свои вооруженные силы на территорию Восточной Европы и разработать план совместных действий на случай возникновения угроз со стороны России. Он пояснил, что действия Москвы могут привести к «потере баланса в регионе», и призвал альянс разработать на это случай четкий план действий.

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Михаил Кириллов
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