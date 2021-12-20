Президент Литвы призвал НАТО стянуть войска на восточный фронт

НАТО следует как можно скорее стянуть свои вооруженные силы на территорию Восточной Европы и разработать план совместных действий на случай возникновения угроз со стороны России. С таким заявлением выступил президент Литвы Гитанас Науседа, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

По мнению политика, концентрация войск на восточном фланге позволит серьезно усилить военный потенциал альянса. В совокупности с этим, как полагает глава Литвы, западным странам необходимо выработать четкий алгоритм действий из-за «потери баланса в регионе» и увеличения численности российских войск на границе с Украиной.

«У нас должен быть алгоритм, что делать, если будет сценарий А, сценарий В, сценарий С, если случится, что мы далее делаем», — призвал Науседа.

Он добавил, что НАТО следует перейти к обсуждению безопасности региона в целом, а не только отдельных стран, чтобы иметь возможность выработать «широкую реакцию» на уровне всей Восточной Европы в случае конфронтации с Россией. «Чтобы мы обсуждали не только отдельно украинскую, польскую или литовскую ситуацию. А чтобы это было обсуждение безопасности региональной», — подчеркнул президент.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности в Европе. Инициативы содержат требования не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угроз военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам альянса не включать Украину в состав организации.

