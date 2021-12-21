Байден рассказал о выборе между жизнью и смертью

Президент США Джо Байден высказался о вакцинации от коронавируса. В обращении к нации он подчеркнул, что этот выбор влияет на других людей, передает РИА Новости.

Байден обратился к невакцинированным гражданам США. Он рассказал, что люди без прививки от COVID-19 считают, что подвергают опасности только свою жизнь, но это не так. Байден назвал решение о вакцинации от коронавируса выбором между жизнью и смертью.

«Но ваш выбор влияет на других людей, вы создаете риски для своих любимых, друзей, соседей, незнакомцев. Ваш выбор может быть разницей между жизнью и смертью», — подчеркнул американский президент.

В обращении к гражданам страны Байден также заявил, что омикрон-штамм стал доминирующим в США. Он отметил, что это произошло очень быстро. Президент США также призвал граждан вакцинироваться, поскольку без прививки существует риск оказаться в госпитале или умереть из-за коронавируса.