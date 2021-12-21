Пострадавшая в аварии с 18 автомобилями в Москве рассказала о ее виновнике

Пострадавшая в массовом ДТП с 18 автомобилями на Кутузовском проспекте в Москве женщина рассказала о виновнике аварии. Ее слова приводит «Газета.Ru».

По ее словам, виновник аварии мог быть в невменяемом состоянии. Такие выводы женщина сделала, потому что мужчина пел песни, когда спасатели вытаскивали его из заблокированного автомобиля. Россиянка отметила, что ее автомобиль находился в конце аварии.

«Просто черная большая машина, типа фургона, несся на скорости, на правую сторону задел все машины и в конце попал в большую аварию. Похоже, что водитель был в невменяемом состоянии, песни пел, когда его вынимали», — рассказала она.

Женщина добавила, что ее автомобиль получил сильные повреждения. Россиянка планирует взыскать компенсацию за разбитую машину.

21 декабря на съезде с Третьего транспортного кольца (ТТК) столкнулись 10 автомобилей, по другой информации, число попавших в ДТП машин достигло 18. Виновником массового ДТП стал водитель минивэна 34-летний Павел Середнев, который, по предварительным данным, был в состоянии наркотического опьянения. Среди автомобилей была машина китайского посольства. Один человек пострадал.