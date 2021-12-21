Глава МЧС рассказал об изменении системы проверок зданий после «Зимней вишни»

МЧС России изменило принцип проверок зданий после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом заявил врио главы ведомства Александр Чуприян в интервью ТАСС.

«Мы наконец-то не юридические лица проверяем, не ООО "Ромашка" в "Зимней вишне", а смотрим весь объект целиком, потому что невозможно выдать предписания сотне, а то и более арендаторов. Сейчас мы наконец получили право инспектировать весь объект», — сказал Чуприян.

Он добавил, что сейчас в случае наличия претензий они предъявляются одному человеку — собственнику, который обязан устранить нарушения и найти тех, кто ответственен за них.

По словам Чуприяна, ранее для проверки здания целиком нужно было вносить в план проверок, который согласовывает прокуратура, сотни юридических лиц.

«Если мы выдаем предписание одному арендатору, который занимает какие-то квадратные метры, а тысячи метров у нас остаются вне зоны нашего надзора, то это уже лукавство, это правовые изъяны», — считает Чуприян.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, среди которых 37 детей. Еще 79 человек пострадали. Возгорание произошло из-за протекающей крыши: вода залила светильник и произошло замыкание. В здании ТРЦ не работала пожарная сигнализация и пожарные выходы.