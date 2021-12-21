В России предложили ввести новые выплаты для семей с детьми

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Госдуму законопроект о введении новой ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предлагают ввести такой ежемесячный базовый доход с 1 января 2022 года. Предполагается, что выплата будет осуществляться в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей на каждого ребенка до совершеннолетия. При этом родителям (усыновителям) деньги предлагается выплачивать до наступления 18-летия младшего из детей.

Кроме того, парламентарии предлагают ежегодно индексировать выплату «на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года». По подсчетам авторов инициативы, предлагаемая мера затронет 60 миллионов россиян, а общий объем максимально возможных расходов составит 7,2 миллиарда рублей в год.

Ранее депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев выступил с предложением ввести ежемесячные выплаты «детям ВОВ». Согласно его предложению, российским пенсионерам, родившимся с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года, будут положены ежемесячные выплаты в размере не менее 30 процентов от величины прожиточного минимума в стране, но не менее трех тысяч рублей в месяц. Политик рассказал, что занимается доработкой законопроекта, который планирует внести в Государственную Думу в феврале 2022 года.