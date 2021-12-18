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В России предложили ввести ежемесячные выплаты для пенсионеров

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев предложили ввести выплаты «детям ВОВ»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев выступил с предложением ввести ежемесячные выплаты «детям ВОВ». Об этом сообщает РИА Новости.

Политик рассказал, что занимается доработкой нового проекта, который планирует внести в Государственную Думу в феврале 2022 года.

Согласно его предложению, российским пенсионерам, родившимся с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года, будут положены ежемесячные выплаты в размере не менее 30 процентов от величины прожиточного минимума в стране, но не менее трех тысяч рублей в месяц.

При этом ожидается, что данная выплата не будет зависеть от других форм социальной поддержки от государства.

Ранее комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил выплачивать новогоднюю пенсию россиянам ежегодно. По словам одного из авторов документа, предновогодняя выплата поможет пенсионерам не только достойно отметить Новый год, но и не залезать в долги по кредитам, чтобы купить подарки.

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Валентина Процкова
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