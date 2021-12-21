Раскрыта опасность неправильной ходьбы

Ученые Сиднейского университета раскрыли, что неправильная ходьба с избыточной нагрузкой на бедра и колени может привести к преждевременному развитию остеоартрита — неизлечимого заболевания, приводящего к хроническим болям и инвалидности. О неожиданной опасности пеших прогулок сообщается в статье, опубликованной в журнале Osteoarthritis and Cartilage.

Специалисты проанализировали данные 23 научных исследований, в которых приняли участие более четырех тысяч человек, чтобы выявить связи между различными типами движений суставов, задействованных во время ходьбы, и их связь с прогрессированием остеоартрита. Это позволило ученым создать подробную модель смещения коленного сустава во время шага. Оказалось, что если колено при ходьбе сдвигается сначала наружу, а потом внутрь, то риск обострения остеоартрита увеличивается вдвое.

В настоящее время ученые разрабатывают методы снижения опасных нагрузок на суставы у пациентов с остеоартритом коленного сустава, чтобы замедлить развитие заболевания. Исследователи также изучают влияние различных стилей ходьбы на профилактику артрита.