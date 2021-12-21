Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Раскрыта опасность неправильной ходьбы

Ученые Сиднейского университета связали неправильную ходьбу с риском остеоартрита

Фото: Long Truong / Unsplash

Ученые Сиднейского университета раскрыли, что неправильная ходьба с избыточной нагрузкой на бедра и колени может привести к преждевременному развитию остеоартрита — неизлечимого заболевания, приводящего к хроническим болям и инвалидности. О неожиданной опасности пеших прогулок сообщается в статье, опубликованной в журнале Osteoarthritis and Cartilage.

Специалисты проанализировали данные 23 научных исследований, в которых приняли участие более четырех тысяч человек, чтобы выявить связи между различными типами движений суставов, задействованных во время ходьбы, и их связь с прогрессированием остеоартрита. Это позволило ученым создать подробную модель смещения коленного сустава во время шага. Оказалось, что если колено при ходьбе сдвигается сначала наружу, а потом внутрь, то риск обострения остеоартрита увеличивается вдвое.

В настоящее время ученые разрабатывают методы снижения опасных нагрузок на суставы у пациентов с остеоартритом коленного сустава, чтобы замедлить развитие заболевания. Исследователи также изучают влияние различных стилей ходьбы на профилактику артрита.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Леонид Немов
Обсудить
Последние новости
Кадыров пригрозил Турции из-за открытия парка имени Дудаева
Шольц выразил Путину обеспокоенность ситуацией на границе Украины
В Абхазии митинги за отставку президента переросли в столкновения с милицией
Российские полицейские задержали семерых «черных» банкиров
Отсидевшего 23 года невиновного мужчину выпустили на свободу
Описано состояние избитого российского фигуриста-чемпиона
Раскрыта опасность неправильной ходьбы
Российский суд разъяснил штраф «Муз-ТВ» за гей-пропаганду
Москвичка развела в своей квартире более 100 кошек
Двоих россиян осудят за мошенничество на несколько миллиардов рублей
Зеленский рассказал о переписке с Саакашвили
Названа самая желанная для путешествий страна мира
Отец девятилетней студентки МГУ прокомментировал драку фразой «о чем вы вообще?»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter