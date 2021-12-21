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США продолжили поставлять оружие Украине

Помощник госсекретаря Донфрид: США продолжат оказывать оборонительную военную помощь Киеву

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вашингтон продолжит оказывать оборонительную военную помощь Киеву. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает РИА Новости.

Представитель Госдепартамента отметила, что последняя поставка вооружений в рамках военной помощи Украине от США была на прошлой неделе. «Мы продолжим отправку оборудования и средств поддержки Украине в ближайшие недели и месяцы через различные механизмы», — уточнила она. По словам политика, американская сторона постоянно оценивает возможности для дополнительной военной помощи.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что компромисс между Россией и НАТО о праве Украины «выбирать свой путь» и претендовать на вступление в альянс невозможен. По его словам, в этом вопросе все страны-члены НАТО продолжают придерживаться единой позиции. Генсек также предложил провести заседание Совета Россия — НАТО в начале 2022 года.

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Екатерина Андреева
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