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Женщина придумала изощренный способ мести похитившему у нее ящик вина вору

Женщина устроила мерзкую ловушку для укравшего у нее вино неизвестного

Фото: Steve Heap / Shutterstock

Жительница английского города Лэйтон-Баззард, графство Бедфордшир, придумала изощренный и мерзкий способ мести вору, который похитил ее вино. Об этом сообщает The Sun.

49-летняя Лоррейн Бейтмен забыла отменить заказ на вино и собиралась вернуть ящик с бутылками в магазин. Женщина договорилась, что за заказом приедет курьер магазина. Вскоре после этого у Бейтмен умерла мать. Поскольку англичанка занималась похоронами, и ей было не до курьера, она выставила коробку с вином под окно своего дома.

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Позже старшая дочь Бейтмен увидела, как неизвестный в ярком жилете удаляется с коробкой, и решила, что это курьер. «Спустя час мне позвонили и сказали, что курьер приехал. Они спрашивали, где вино, и я поняла, что его украли», — написала англичанка. Эта ситуация привела ее в бешенство, и она решила устроить ловушку для похитителя вина.

Женщина заручилась помощью двух своих собак, Боба и Эрни, и соорудила ловушку перед своим домом для нечистых на руку прохожих. Она набила шикарную коробку из под обуви фирмы Sandro Paris большим количеством собачьих экскрементов, чтобы отомстить любому, кто покусится на ее посылки.

Бейтмен украсила фальшивую посылку праздничной запиской почти такого же неприятного содержания, как и содержимое коробки. Она написала: «С Рождеством, грязная ворюга». Два дня коробка стояла возле ее дома нетронутой.

16-летняя дочь женщины Дейзи решила устроить собственный розыгрыш. Она спрятала коробку и навела мать на мысль о том, что ее украли. Бейтмен начала победоносно бегать по дому с криками. «Надеюсь, тем, кто украл эту коробку от моего дома, она понравилась. Это вам за то, что украли мою коробку с вином. Наслаждайтесь», — заявила она.

Позже женщина узнала, что за исчезновением коробки стояла Дейзи. При этом сыщица не отказалась от планов разыграть похитителя вина и снова выставила коробку перед своим домом, чтобы проучить потенциальных воров.

Ранее в США злоумышленник, который в течение нескольких лет воровал пиво у одной и той же семьи, наконец принес своим жертвам извинения за свое поведение. Похититель пива оставил на месте преступления записку, в которой выразил сожаление по поводу случившегося, а также 140 долларов (10,3 тысячи рублей).

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Алиса Дмитриева
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