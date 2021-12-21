Россиянам назвали главные ошибки при покупке жилья

При покупке вторичного жилья граждане могут совершать ряд типичных ошибок. Главные из них в своем Instagram-аккаунте назвала частнопрактикующий риелтор Олеся Анисимова.

По словам специалиста, первая ошибка — неверное восприятие стоимости квартиры. «Если вы плохо ориентируетесь в ценах на недвижимость, то рискуете переплатить», — указала Анисимова.

Вторая ошибка — плохая проверка документов. Юридическая история квартиры может иметь изъяны, подчеркнула риелтор. «Например, жилье может быть приватизированным. В такой ситуации есть риск того, что во время процедуры приватизации не были учтены чьи-то интересы. Обычно в таком случае проблему решают через суд. Сделку купли-продажи могут оспорить», — предупредил эксперт.

Третья возможная ошибка — поверхностная оценка состояния объекта недвижимости. Некоторые дефекты могут быть скрыты или просто незаметны. Четвертая — проверка жилья без учета наличия перепланировок. Если окажется, что переделки есть и они не согласованы, то отвечать за них будет уже новый хозяин. Суд заставит вернуть квартиру в первоначальный вид, заявила специалист.

Пятая ошибка, по словам Анисимовой, — покупка жилья в доме с проблемными соседями. «Присмотритесь, насколько чисто в лифтах и местах общего пользования. Если там светло и красиво, то вероятность получить приятных соседей велика», — пояснила риелтор.

Она также посоветовала внимательно проверять документ, в котором отражен переход права собственности, тщательно изучать паспорт продавца, выписку из домовой книги, документы из бюро технической инвентаризации (БТИ). Также нужно запросить справку, подтверждающую отсутствие долгов по квартплате, разрешение на продажу от органов опеки (если продавец несовершеннолетний), нотариально заверенное согласие супруга или других дольщиков, если квартира находится в общей или долевой собственности, и справку, подтверждающую вменяемость продавца.

Ранее россиянам назвали идеальный способ защиты от квартирных мошенников — следует наложить запрет на регистрационные действия со своим недвижимым имуществом в Росреестре. После наложения запрета сделку купли-продажи квартиры никто не сможет зарегистрировать без письменного согласия собственника на ее совершение.