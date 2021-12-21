Власти захотели ограничить цены на автомобили
Минпромторг захотел ограничить 10 процентами максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых машин, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства. Власти выступили за то, чтобы лимит действовал даже в периоды пикового спроса.
«Мы в процессе организации договоренности между ассоциацией "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) и объединением автопроизводителей о том, что даже в периоды пикового спроса официальные дилеры будут ограничивать наценку на новые автомобили 10 процентами», — рассказал источник.
Вместе с тем в ведомстве отметили, что цена останется выгодной для дилеров. Там напомнили, что норма прибыли автопроизводителей составляет 5-6 процентов, а размер средней наценки на новые машины у официального дилера варьируется от 7 до 10 процентов. Поэтому предложение министерства «позволит официальному дилерскому бизнесу иметь приемлемую маржу», отметил источник.
Инициативу в Минпромторге объяснили тем, что на фоне огромного спроса и нехватки машин дилеры продают автомобили с неоправданно дорогими дополнительными опциями, несмотря на рекомендованные розничные цены. Представители министерства уже обратились в Федеральную антимонопольную службу по этому вопросу.
Даже при завышенных ценах Минпромторг ожидает увеличения продаж примерно на 5 процентов. «На фоне дефицита предложения рынок [в этом году] вырастет примерно на 5 процентов. Но спрос еще выше, люди заинтересованы в покупке», — сообщили в ведомстве.
Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль рассказал, что навязывание дилерами дополнительных опций и оборудования, которые увеличивают стоимость автомобиля на 200-400 тысяч рублей, нарушает закон «О защите прав потребителей». Согласно этому нормативно-правовому акту, в России запрещается обусловливать приобретение одних товаров обязательным приобретением других.