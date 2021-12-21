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Госдума одобрила законопроект о пожизненном заключении педофилов

Депутаты Госдумы одобрили в I чтении законопроект о пожизненном заключении педофилов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому предусматривается пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что авторами документа выступили председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, а также первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Согласно законопроекту, предусматривается пожизненное заключение для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за насильственные действия в отношении двух и более граждан в возрасте до 18 лет. Кроме того, проектом закона предлагается установить максимальное наказание за совершение изнасилования и применение насильственных действий сексуального характера.

Ранее в Санкт-Петербурге мать школьника обвинила 43-летнего учителя биологии в педофилии. Женщина рассказала полицейским, что учитель во время дополнительных занятий гладил и трогал 13-летних учеников, «ложился сверху и снизу». Стало известно, что на подозреваемого завели уголовное дело по статье 135 («Развратные действия») УК РФ.

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Юлия Ямпольская
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