Зеленский назвал условие для прямого звонка Путину

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для прямого звонка своему российскому коллеге Владимиру Путину. Глава государства заявил, что свяжется с российским лидером напрямую, если администрации в Киеве и Москве не смогут договориться по проблемным вопросам, передает УНИАН.

«Если не удастся в какой-то срок договориться администрациям по сложным документам и тому подобное, то я буду прямо ему звонить», — заявил Зеленский, добавив, что в настоящее время они не общаются.

Он подчеркнул, что Украина готова к прямому диалогу тет-а-тет в любом формате и надеется на взаимную готовность от России. По его словам, администрации обсуждают повестку встречи глав государств.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никаких конкретных предложений от Украины о встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в настоящее время российские власти не получали.

