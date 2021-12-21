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Зеленский назвал условие для прямого звонка Путину

Лидер Украины Зеленский пообещал позвонить Путину, если администрации не договорятся
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для прямого звонка своему российскому коллеге Владимиру Путину. Глава государства заявил, что свяжется с российским лидером напрямую, если администрации в Киеве и Москве не смогут договориться по проблемным вопросам, передает УНИАН.

«Если не удастся в какой-то срок договориться администрациям по сложным документам и тому подобное, то я буду прямо ему звонить», — заявил Зеленский, добавив, что в настоящее время они не общаются.

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Он подчеркнул, что Украина готова к прямому диалогу тет-а-тет в любом формате и надеется на взаимную готовность от России. По его словам, администрации обсуждают повестку встречи глав государств.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никаких конкретных предложений от Украины о встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в настоящее время российские власти не получали.

Марина Совина
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