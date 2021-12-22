На Украине описали два варианта урегулирования конфликта в Донбассе

Украина рассматривает два потенциальных варианта для мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Они предполагают диалог с Россией, либо привлечение к «нормандскому формату» США. Об этом на пресс-конференции заявил глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Его слова передает РИА Новости.

Он пояснил, что после того как работа «четверки» зашла в тупик, возникла угроза реального вторжения России на территорию Украины. Поэтому Киев решил видоизменить «нормандский формат» и добиться деэскалации конфликта.

«У нас есть два варианта: один формат — это прямые переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным по этой ситуации и второй формат — привлечение Соединенных Штатов Америки в "нормандский" или какой-то другой формат», — описал Арахамия, добавив, что сейчас перечисленные сценарии находятся в активной фазе обсуждения. Власти Украины планируют решить этот вопрос до конца первого квартала 2022 года.

21 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Украина передала партнерам комплексные инициативы по разблокировке мирного процесса в Донбассе. Документ содержит 10 конкретных шагов.

На протяжении нескольких месяцев американские, европейские и украинские СМИ, а также ряд высокопоставленных политиков обвиняют Москву в подготовке военного вторжения на Украину. В качестве доказательств были представлены аэроснимки: на них видны перемещения российских войск в пределах границ страны. Россия опровергает обвинения в попытке спровоцировать конфликт и отмечает, что все передвижения военных производятся на ее усмотрение и без нарушения международных договоренностей.