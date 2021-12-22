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Умер создатель ботокса

Американский офтальмолог и создатель ботокса Алан Скотт скончался в возрасте 89 лет

Фото: семейный архив

Американский офтальмолог Алан Скотт (Alan Scott), который первым разработал и использовал препарат ботокс в медицинских целях, умер в возрасте 89 лет. Об этом пишет Washington Post.

По данным газеты, врач скончался в четверг, 16 декабря, в калифорнийской больнице Greenbrae, однако сообщения о его смерти поступили только сейчас. По словам дочери Скотта Элисон Фергюсон (Alison Ferguson), причиной кончины стали осложнения, вызванные сепсисом.

Вещество ботулинический токсин было получено в период Второй мировой войны и применялось в качестве биологического оружия, которое вызывало паралич мышц. Образцы токсина были переданы Скотту, и на их базе он создал ботокс.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование ботокса в косметических целях в 2002 году. Как пишет издание, это сильно удивило Скотта. К настоящему моменту инъекции ботокса для разглаживания морщин сделали 11 миллионов человек.

6 декабря глава британского люксового бренда Ted Baker Джон Бартон скончался в возрасте 77 лет. Известно, что Джон Бартон начал руководить модным домом в 2019 году, после ухода в отставку основателя компании Рэя Келвина, против которого его коллеги и подчиненные выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах.

Дина Васильева
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