Умер глава модного бренда Ted Baker Джон Бартон

Глава британского люксового бренда Ted Baker Джон Бартон скончался в возрасте 77 лет в понедельник, 6 декабря. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации издания, мужчина умер скоропостижно, причина его смерти не раскрывается. Известно, что Джон Бартон начал руководить модным домом в 2019 году после ухода в отставку основателя компании Рэя Келвина, против которого его коллеги и подчиненные выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах.

Компания Ted Baker, производящая одежду, обувь и аксессуары, была основана Келвином в Глазго в 1988 году. В настоящее время бренд является одним из самых популярных в мире. Отмечается, что в 2011 году создатель марки получил Превосходнейший орден Британской империи за заслуги перед индустрией моды.

28 ноября также скончался креативный директор мужской линии одежды французского модного дома Louis Vuitton Вирджил Абло. Причиной смерти модельера стала редкая и агрессивная форма рака — сердечная ангиосаркома, с которой он боролся в течение последних двух лет, скрывая болезнь от общественности.