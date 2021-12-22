Блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила фанатов

Блогерша из Португалии изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа, обрела славу в сети и удивила подписчиков своим внешним видом. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах Габриэла Карминатти (Gabriela Carminatti) продемонстрировала свое лицо без косметических средств. В ролике видно, что у блогерши неровный тон кожи и светлые брови, имеются морщины и синяки под глазами.

На следующих кадрах девушка показала свою внешность после нанесения макияжа: она наложила на лицо тональный крем, окрасила брови в темный цвет. Помимо этого, юзерша приклеила накладные ресницы, нанесла на губы помаду бежевого оттенка и уложила волосы.

Публикация стала вирусной и набрала больше девяти миллионов просмотров и 1,2 миллиона лайков. Пользователи сети принялись обсуждать трансформацию Карминатти в комментариях. «Вот почему у меня проблемы с доверием», «Это точно один и тот же человек?», «Видимо, я не умею краситься, научите меня так же», «Я в шоке», «Этого не может быть», — высказывались они.

Ранее в декабре другая блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и прославилась в сети. На размещенных в сети кадрах пользовательница Кейти Мерфи (Caitie Murphy) продемонстрировала свое лицо без косметических средств. В ролике видно, что у блогерши неровный тон кожи и негустые брови, второй подбородок и морщины.