Блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и прославилась в сети

Женщина изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа, обрела славу в сети и восхитила подписчиков своим внешним видом. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах пользовательница Кейти Мерфи (Caitie Murphy) продемонстрировала свое лицо без косметических средств. В ролике видно, что у блогерши неровный тон кожи и негустые брови, имеются второй подбородок, морщины и синяки под глазами.

На следующих кадрах юзерша показала свою внешность с ярким макияжем: она придала коже ровный тон при помощи тонального крема, нанесла на верхние и нижние веки неоново-сиреневые тени и окрасила брови в темный цвет. Помимо этого, она приклеила накладные ресницы, нанесла на губы помаду бежевого оттенка и уложила волосы.

Ролик стал вирусным и набрал 151,7 тысячи просмотров и 19,5 тысячи лайков. Подписчики восхитились преображением Мерфи и принялись делать ей комплименты в комментариях под публикацией. «Милая, у тебя талант! Как можно так преобразиться? Красотка!», «Очень красивый макияж! Ты невероятная!», «Я бы тоже хотела так краситься! Выглядит сногсшибательно», «Ого! Как ты научилась делать такой макияж? Требую от тебя обучающие видео», «Невероятно красивая женщина как до, так и после нанесения косметики», — писали они.

Ранее в декабре униженная одноклассниками девушка изменила внешность, завела блог и прославилась в соцсетях.