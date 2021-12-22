Россиянам дали главный совет по самостоятельному техосмотру автомобиля

Российским водителям следует регулярно обслуживаться в проверенных сервисных центрах, поскольку современный автомобиль является компьютером на колесах. Такой главный совет по самостоятельному техосмотру дал автоэксперт, член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов, передают «Известия».

Он отметил, что большинство российских водителей не могут сами разобраться в устройстве автомобиля. Поэтому, чтобы поддерживать транспортное средство в надлежащем состоянии, необходимо обратиться за помощью профессионалов.

Шкуматов не скрывает, что и сам нередко приезжает на станции технического обслуживания перед заменой масла, свечей и фильтров. Специалисты, по его словам, поднимают автомобиль на подъемнике и проверяют качество работы всех составляющих элементов.

Автоэксперт уверен, что водители делают просчет, выбирая стихийное обслуживание. «В этой жизни важно иметь своего юриста, своего врача и своего механика», — подчеркнул Шкуматов.

Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного автомобильного транспорта.

Согласно документу, предусматривается освобождение от прохождения техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, использующихся россиянами только в личных целях. Кроме того, техосмотр останется обязательным для такси и транспорта, который занимается перевозкой пассажиров, а также для личного автотранспорта, применяющегося в служебных целях.