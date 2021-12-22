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Роднянский вошел в список самых влиятельных людей в мировой киноиндустрии

Издание Variety опубликовало список самых авторитетных представителей медиаиндустрии
Александр Роднянский

Александр Роднянский. Фото: @alexander.rodnyansky

Издание Variety опубликовало на своем сайте неранжированный список из 500 самых авторитетных представителей медиаиндустрии.

В перечень наиболее влиятельных людей из киноидустрии вошел российский продюсер Александр Роднянский. Он работал над картиной Киры Коваленко «Разжимая кулаки» — она получил Гран-при конкурса «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале и была выдвинута на премию «Оскар» от России.

На портале отмечается, что 328 из 500 наиболее авторитетных людей из медиаиндустрии оказались жителями США. 45 представителей — из Великобритании, а 15 — из Франции. Уточняется, что всего в перечне 161 продюсер.

В сентябре журнал Time опубликовал список самых влиятельных людей мира. В него были включены поп-исполнительницы Билли Айлиш, которую включили в категорию «новаторы», и Бритни Спирс, оказавшаяся в номинации «икона». Рэперша Megan Thee Stallion похвалила Айлиш за открытость и непринужденность, которую исполнительница сохраняет, несмотря на всемирную славу.

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Марина Погосян
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