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Популярные на завтрак продукты оказались опасными

Диетолог Тараско назвала мясо, сладкое, крепкий чай и кофе вредными продуктами на завтрак

Фото: Pixabay

Врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско рассказала, употребление каких продуктов на завтрак приносит вред организму, сообщает РИА Новости.

Тараско назвала вредными крепкий чай и кофе натощак, поскольку они раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта и не заряжают организм энергией. Опасными также оказались торты, конфеты и пирожные, богатые быстрыми углеводами. Они быстро всасываются и провоцируют всплеск глюкозы. В результате употребления этих популярных сладких продуктов быстро возникает чувство голода и головная боль.

«Жирное мясо, копченые, маринованные изделия — все это тяжелая для переваривания пища. После такого завтрака, как правило, наступает сонливость, снижается работоспособность», — объяснила диетолог.

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Медик посоветовала во все приемы пищи соблюдать правила пищевой тарелки, согласно которому необходимо съедать около четверть от общего количества белка.

«Это могут быть яйца, творог, индейка, курица, какая-то нежирная рыба, половина — овощи и фрукты, четверть — это длинные углеводы или цельные злаки», — отметила Тараско.

По мнению эксперта, белок можно дополнить небольшим количество жиров, масла ГХИ или нерафинированных растительных масел и орехов.

Ранее диетологи раскрыли шесть способов укрепить здоровье с помощью завтрака. К этому приему пищи они посоветовали добавить фрукты и овощи, чистую воду, витамин C, яйца и продукты, содержащие белки и клетчатку.

Марина Совина
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