Подведены итоги фестиваля Bubble Comics Con в Москве

В Москве 18 и 19 декабря прошел фестиваль поп-культуры Bubble Comics Con. Его итоги подведены в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие состоялось в выставочном комплексе «Экспоцентр» в формате COVID-free. За два дня его посетили 20 тысяч человек, а прямую трансляцию в соцсети «ВКонтакте» при этом посмотрели более 4,5 миллиона пользователей.

Хедлайнером стал британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Он выступал на сцене, отвечал на вопросы поклонников, принимал участие в автограф- и фотосессиях. Помимо этого, актер устроил живое музыкальное выступление и исполнил песни под гитару.

Кроме того, в рамках мероприятия воссоединились актеры из нашумевшего фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев и Юрий Насонов. При этом на Аллее авторов участники и гости фестиваля встретились с создателями комиксов, среди которых были лучшие авторы издательства BUBBLE: Алексей Волков, Кирилл Кутузов, Наталья Заидова, Анастасия Ким, Андрей Васин, Виктория Виноградова. Также были представлены новинки от комикс-издательств «Комильфо», Zangavar, XL Media, «Зодиак» и студии «Феникс».

Вдобавок на сцене прошли презентации новых российских и зарубежных кинопроектов при участии актеров и создателей. К примеру, кинокомпания «Союзмультфильм» рассказала о перезапуске мультфильма «Ну, погоди!», актеры Дмитрий Чеботарев и сценарист Александр Фомин представили новый сериал «Карамора» производства студии Данилы Козловского «DK ENTERTAINMENT», а актеры озвучки анимационного сериала «Вселенная Хакинга» от телеканала «2х2», студии Dikidigital и онлайн-кинотеатра Premier представили тизер финала грандиозной саги.

Наконец, на фестивале была организована специальная игровая Free2Play зона при поддержке компании Dell и их флагмана Alienware Aurora R7. Всего в Bubble Comics Con приняли участие 50 компаний-партнеров, среди которых «Додо Пицца», Crunchyroll, LEGO и «Объединенные кондитеры».

BUBBLE Comics — крупнейшее издательство комиксов в России, основанное в 2011 году. Постоянный участник международных фестивалей Comic Con (США, Франция, Россия). Комиксы BUBBLE выпускаются на русском, английском и итальянских языках.