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Россиянам раскрыли отличия между мясом цыпленка и курицы

Врач-диетолог Чедия посоветовала есть мясо цыплят-бройлеров при повышенном холестерине

Фото: Pixabay

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Елена Чедия заявила, что мясо цыпленка-бройлера и взрослой птицы отличается своими свойствами. Она объяснила, как выбрать подходящий продукт , сообщает радио Sputnik.

Чедия раскрыла отличия между мясом цыпленка и курицы: первое обладает высоким уровнем пуринов — органических азотистых веществ, в результате метаболизма которых образовывается мочевая кислота. Поэтому при нарушении пуринового обмена вырастает уровень мочевой кислоты в крови, что провоцирует подагру суставов и мочекислых камней в печени.

Однако врач посоветовала есть мясо цыплят-бройлеров россиянам при повышенном уровне холестерина в крови. Если этот показатель находится в пределах нормы, а мочевой кислотцы много, то лучше выбрать блюда из взрослых животных.

Врач подчеркнула, что важно иметь в виду особенности химического состава разных частей куриной тушки. Белое мясо — это грудка курицы, все остальные части — красное. Первое следует употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и с ожирением.

«Красное мясо содержит большое количество железа, цинка, достаточно много витаминов группы B, нормализует обменные процессы в организме. Белое мясо легче и быстрее усваивается, там значительно меньше жира, чем в красном мясе, и, естественно, меньше холестерина, поэтому белое мясо чаще используется в диетическом питании», — объяснила Чедия.

Медик добавила, что лучше всего курицу запекать или отваривать. Если качество мяса или условия его хранения кажутся ненадежными, то стоит приготовить из него вторичный бульон.

Ранее шеф-повар Оли Мартин раскрыл секрет идеальной жареной курицы. Для этого нужно использовать большое количество масла.

Марина Совина
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