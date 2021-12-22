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Российский подполковник стал причиной массовой драки женщин-полицейских

Два майора, капитан и старший лейтенант курганской полиции устроили драку из-за ревности

Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

Подполковник российской полиции стал причиной массовой драки приревновавших его подчиненных женщин. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает в своем Telegram-канале Baza.

По данным издания, схватка произошла в одном из отделов полиции города Курган. В ходе ссоры старший лейтенант замахнулась на капитана полиции, после чего дважды ударила ее рукой. За капитана вступилась майор, которая также получила сильный удар по голове. В этот момент на помощь старшему лейтенанту подоспела ее сестра — так же майор полиции.

Новая участница драки, как и ее сестра, нанесла удары капитану и майору полиции. Издание сообщает, что все женщины были в трезвом виде, а причиной ссоры стал начальник отдела, с которым у них были неуставные отношения. По факту случившегося в региональном управлении МВД сейчас проводится проверка.

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Владимир Седов
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