В России из-за COVID-19 умерли более 300 тысяч человек

Число умерших из-за COVID-19 в России превысило 300 тысяч человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

За минувшие сутки в стране выявили 1020 летальных исходов. Были выписаны из российских больниц 42 322 пациента после выздоровления, это максимум с начала пандемии.

Всего в России за сутки зарегистрировали 25 264 новых случая коронавируса. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 10 292 983.