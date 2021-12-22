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Назван способ определить водителя «без тормозов»

Автоэксперт Васильев: стиль езды и несоблюдение дистанции определяют лихача на дороге

Фото: Pixabay

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, с какими водителями лучше не вступать в конфликты на дороге. Неадекватного шофера можно определить по ряду признаков, рассказал специалист в интервью агентству «Прайм».

Васильев назвал способ определить лихача: он резко ускоряется и так же резко тормозит и без предупреждения перестраивается на соседнюю линию. Кроме стиля езды и несоблюдения дистанции признаками потенциального водителя «без тормозов» могут стать тонировка, элементы внешнего тюнинга в виде антикрыльев, выхлопных систем или нелепых надписей.

«Но существует обширная категория водителей, которые могут нарушать правила по неопытности или из-за постоянного нахождения в состоянии стресса. Они могут совершать маневры настолько осторожно и медленно, что оказываются настоящим бедствием в потоке машин», — подчеркнул автоэксперт.

Специалист также призвал держаться подальше от водителей, во время езды использующих смартфон. Они «могут настолько отрываться от реальности, что пропустят поворот, а потом, несмотря ни на что, все-таки постараются в него попасть», отметил Васильев.

Ранее аналитики перечислили наиболее популярные занятия россиян в пробках. Среди них оказались прослушивание радио или подкастов, социальные сети или разговоры по телефону и другие активности.

Марина Совина
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