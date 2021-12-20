Аналитики перечислили самые популярные занятия россиян в пробках

Эксперты «Авито Авто» провели опрос водителей, чтобы выяснить, сколько времени у россиян уходит на предновогодние пробки. Они также перечислили самые популярные занятия во время заторов. Об этом пишет «Известия».

По информации аналитиков, 18 процентов опрошенных проводят в пробках от 1,5 и до пяти часов за поездку, 12 процентов — от часа до 1,5 часов, 20 процентов — от 30 минут до часа и 21 процент — от 10 до 30 минут за одну поездку.

Эксперты сообщают, что большинство водителей слушают радио, подкасты или аудиокниги — об этом сообщили 47 процентов респондентов. 20 процентов заявили, что тратят время на социальные сети или разговоры по телефону, 10 процентов — наводят порядок в мессенджерах и электронной почте, 9 процентов играют в игры на телефоне. Небольшая часть россиян смотрит в машине фильмы (6 процентов опрошенных), кто-то — работает или совершает онлайн покупки (3 процента), а меньшинство изучает иностранные языки (2 процента).

Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов назвал способ развернуться через сплошную полосу без штрафа. По его словам россиянам можно совершить разворот на дороге через две сплошные, если пассажиру нужна срочная медицинская помощь. Однако, как подчеркнул эксперт, случаи крайней необходимости являются исключительными.