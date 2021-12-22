Кремль оценил парк имени Дудаева в Турции фразой «мягко говоря, не одобряем»

Россия уведомила Турцию, что не одобряет присвоение парку в одном из турецких городов имени первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«В России, мягко говоря, не одобряют название в Турции парка именем Дудаева, точку зрения ранее довели по дипломатическим каналам», — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков также отметил, что в Кремле считают произошедшее болезненным для Чечни и понимают эмоциональную реакцию главы республики Рамзана Кадырова.

Ранее руководитель региона заявил, что действия турецких властей по увековечиванию имен террористов, совершивших преступления в России, могут негативным образом сказаться на отношениях Москвы и Анкары, которые развивались долгие годы.

Об открытии в Турции парка в честь Дудаева стало известно ранее в декабре. При этом в ходе церемонии открытия представители властей города назвали сепаратиста символом борьбы за свободу. В российском МИД раскритиковали действия турецкой стороны, напомнив, что позиция Москвы в отношении установки памятников террористам остается неизменной и принципиальной.

Дудаев в 1991 году был избран президентом Чечено-Ингушетии. Своим первым указом он провозгласил независимость самопровозглашенной ЧРИ. Российские спецслужбы организовали несколько покушений на него, очередная операция в 1996 году прошла успешно — первый президент ЧРИ погиб в результате ракетного удара недалеко от Грозного.