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Кремль оценил парк имени Дудаева в Турции фразой «мягко говоря, не одобряем»

Дмитрий Песков: Россия уведомила Турцию, что не одобряет название парка именем Дудаева
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифуллин / ТАСС / Reuters

Россия уведомила Турцию, что не одобряет присвоение парку в одном из турецких городов имени первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«В России, мягко говоря, не одобряют название в Турции парка именем Дудаева, точку зрения ранее довели по дипломатическим каналам», — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков также отметил, что в Кремле считают произошедшее болезненным для Чечни и понимают эмоциональную реакцию главы республики Рамзана Кадырова.

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Ранее руководитель региона заявил, что действия турецких властей по увековечиванию имен террористов, совершивших преступления в России, могут негативным образом сказаться на отношениях Москвы и Анкары, которые развивались долгие годы.

Об открытии в Турции парка в честь Дудаева стало известно ранее в декабре. При этом в ходе церемонии открытия представители властей города назвали сепаратиста символом борьбы за свободу. В российском МИД раскритиковали действия турецкой стороны, напомнив, что позиция Москвы в отношении установки памятников террористам остается неизменной и принципиальной.

Дудаев в 1991 году был избран президентом Чечено-Ингушетии. Своим первым указом он провозгласил независимость самопровозглашенной ЧРИ. Российские спецслужбы организовали несколько покушений на него, очередная операция в 1996 году прошла успешно — первый президент ЧРИ погиб в результате ракетного удара недалеко от Грозного.

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Варвара Кошечкина
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