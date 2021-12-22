Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле назвали наиболее эффективные вакцины против омикрон-штамма

Песков: вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» наиболее эффективны против омикрона-штамма
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал самые эффективные вакцины против омикрон-штамма коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, уже сейчас специалистам понятно, что, вероятно, наиболее эффективны в мире против нового варианта российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Ранее Песков рассказал, что у президента России Владимира Путина наблюдается высокий уровень антител к коронавирусу. «Он только что ревакцинировался, был сделан бустер, и плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому, я надеюсь, это достаточный уровень защиты», — объяснил представитель Кремля.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умер основатель «Билайна»
Россиян предупредили о мошенничестве со схемой подмены паролей
В Белом доме рассказали о результатах анализов Байдена
В Кремле назвали наиболее эффективные вакцины против омикрон-штамма
Дзюба рассказал о своей реакции на критику
В Кремле назвали условия для следующего саммита Путина с Байденом
В «Векторе» рассказали о темпах распространения омикрона
В Кремле призвали отказаться от политизации сертификации «Северного потока-2»
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса
Названа цена соседства с принцем Гарри и Опрой Уинфри
Песков оценил возможность перекрытия газа для Европы
КГБ Белоруссии задержал россиянина по делу о терроризме
Украина договорилась с Венгрией по газу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter