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В Кремле раскрыли уровень антител к коронавирусу у Путина

Пресс-секретарь Песков: у президента Путина высокий уровень антител к коронавирусу
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / Reuters

У президента России Владимира Путина наблюдается высокий уровень антител к коронавирусу. Такую информацию раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Он только что ревакцинировался, был сделан бустер, и плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому, я надеюсь, это достаточный уровень защиты», — объяснил представитель Кремля.

24 ноября президент России Владимир Путин заявил, что привился назальной вакциной от COVID-19 на следующий день после повторной вакцинации. Он также описал процедуру вакцинации.

Позднее Дмитрий Песков отметил, что сам он не планирует принимать участие в испытаниях назальной вакцины.

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Никита Абрамов
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