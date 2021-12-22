В Кремле раскрыли уровень антител к коронавирусу у Путина

У президента России Владимира Путина наблюдается высокий уровень антител к коронавирусу. Такую информацию раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Он только что ревакцинировался, был сделан бустер, и плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому, я надеюсь, это достаточный уровень защиты», — объяснил представитель Кремля.

24 ноября президент России Владимир Путин заявил, что привился назальной вакциной от COVID-19 на следующий день после повторной вакцинации. Он также описал процедуру вакцинации.

Позднее Дмитрий Песков отметил, что сам он не планирует принимать участие в испытаниях назальной вакцины.