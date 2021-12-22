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В Дагестане появится музей краснокнижной флоры и фауны

Первый на Северном Кавказе музей краснокнижной флоры и фауны откроют в Дербенте

Фото: derbentmuseum.ru

В дагестанском городе Дербент появится музей, посвященный краснокнижным представителям флоры и фауны. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Как отмечается, речь идет об обновленном музее «Природа Прикаспия», который входит в комплекс Дербентского государственного историко-архитектурного и археологического музея-заповедника.

«Это будет единственный на Северном Кавказе музей, представляющий редкие виды краснокнижной флоры и фауны, он откроется в 2022 году», — пояснил директор музея-заповедника Виктор Чесноков.

Музей «Природа Прикаспия» был создан в 1992 году. Изначально в его коллекции было порядка 80 экспонатов, представляющих собой флору и фауну южной части Дагестана. Позже учреждение было закрыто на ремонт, в ходе которого в музее проводится масштабная реэкспозиция основного выставочного пространства.

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Варвара Кошечкина
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