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Вору в законе Фину вынесли вердикт по делу о криминальном статусе

В Чувашии присяжные вынесли обвинительный вердикт вору в законе Фину

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Верховном суде Чувашии присяжные вынесли обвинительный вердикт 46-летнему жителю Чебоксар Андрею Финогенову, известному в криминальных кругах как Фин. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Его признали виновным по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По версии следствия, в 2002 году подсудимый получил статус положенца, стал координировать работу преступных группировок в Чувашии и неоднократно выступал третейским судьей при урегулировании их конфликтов.

В декабре 2019 года полицейские задержали и арестовали Фина. У него и его подручных провели около 50 обысков, изъяли 1,5 миллиона рублей, телефоны, два травматических пистолета и патроны, коробки с продуктами и сигаретами.

Это уже не первый суд для положенца. В 2014 году Финогенова обвиняли в создании организованного преступного сообщества, но присяжные его оправдали.

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Мария Рубникович
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