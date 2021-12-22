Редчайшие «призрачные радуги» появились в нескольких графствах Великобритании

Редкое природное явление, известное как туманная радуга, наблюдалось в нескольких графствах Великобритании. Об этом сообщает «Би-би-си».

Бесцветные «призрачные радуги» сфотографировали жители британских графств Норфолк, Суффолк и Эссекс. «В субботу низкая облачность и туман у побережья стали намного тоньше, что позволило солнечным лучам пробиться сквозь них. В то же время в глубине острова сохранился плотный туман. Это идеальные условия для появления туманных радуг», — объяснил метеоролог «Би-би-си» Дэн Холли.

Absolutely stunning on the Mendips this morning. Observed the unusual #weather phenomenon of a fogbow pic.twitter.com/8WahSTJnAY — Burbank Galaxy! (@WasNothingReal) December 19, 2021

Туманная, или белая, радуга появляется при слабом тумане, когда солнечные лучи проходят сквозь него под определенным углом. При этом капельки воды в облаках тумана слишком мелкие, чтобы свет окрасил радугу в яркие цвета, воспринимаемые человеческим глазом.

Ранее сообщалось, что над лесным пожаром в районе американского города Лоялтон, штат Калифорния, поднялся редчайший огненный торнадо. Подобные явления возникают при смешении потоков горячего и холодного воздуха над пожаром.

