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Редчайшие «призрачные радуги» появились в нескольких графствах Великобритании

Туманные радуги наблюдались в британских графствах Норфолк, Суффолк и Эссекс
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kevin Schafer / Legion-media.ru

Редкое природное явление, известное как туманная радуга, наблюдалось в нескольких графствах Великобритании. Об этом сообщает «Би-би-си».

Бесцветные «призрачные радуги» сфотографировали жители британских графств Норфолк, Суффолк и Эссекс. «В субботу низкая облачность и туман у побережья стали намного тоньше, что позволило солнечным лучам пробиться сквозь них. В то же время в глубине острова сохранился плотный туман. Это идеальные условия для появления туманных радуг», — объяснил метеоролог «Би-би-си» Дэн Холли.

Туманная, или белая, радуга появляется при слабом тумане, когда солнечные лучи проходят сквозь него под определенным углом. При этом капельки воды в облаках тумана слишком мелкие, чтобы свет окрасил радугу в яркие цвета, воспринимаемые человеческим глазом.

Ранее сообщалось, что над лесным пожаром в районе американского города Лоялтон, штат Калифорния, поднялся редчайший огненный торнадо. Подобные явления возникают при смешении потоков горячего и холодного воздуха над пожаром.

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Никита Савин
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