В Госдуме подвели итоги работы первой сессии восьмого созыва
Депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов назвал работу первой сессии Государственной Думы восьмого созыва продуктивной и социально необходимой.
Комментируя итоги работы федерального парламента в осеннюю сессию, Михаил Романов отметил, что законотворческая работа была напряженной, но при этом очень результативной и яркой.
«Новый депутатский корпус не тратил времени на раскачку, в первый раз избранные депутаты быстро вошли в курс дела, профессионально заработали комитеты Госдумы в новом составе, эффективное сотрудничество наладили вновь сформированные межведомственные рабочие группы. На выходе получилось более 140 качественных законотворческих инициатив, большая часть которых имеют социальную направленность и уже вступила в силу», — подчеркнул Михаил Романов.
Парламентарий отметил, что в рамках осенней сессии Государственная Дума продолжила совершенствование механизмов социальной поддержки граждан, в первую очередь, семей с детьми, детей-сирот, россиян с невысоким уровнем дохода, а также дольщиков, заемщиков и других социально незащищенных категорий граждан. По словам Михаила Романова, вторым важнейшим приоритетом работы парламента стало укрепление национальной экономики в условиях пандемии коронавируса.
«В рамках осенней сессии мы приняли целый ряд инициатив по развитию экономики, борьбе с бедностью и ростом цен, противодействию коррупции. Принят федеральный бюджет на будущую трехлетку. На здравоохранение и социальную политику в бюджете заложены рекордные 22 триллиона рублей, увеличение МРОТ, индексация маткапитала по фактической инфляции. Госдума приняла целый пакет законов в защиту заемщиков в целях совершенствования регулирования микрофинансовых организаций, также одобрены инициативы, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства, развитие цифровой экономики. Продлена дачная амнистия, созданы дополнительные правовые условия для снижения рисков дорожного движения и так далее. Также нельзя не упомянуть законы, связанные с развитием конституционных положений, в том числе, — об устройстве государственной власти, который модернизировал и актуализировал всю систему государственного управления», — уточнил Михаил Романов.
Депутат также выразил удовлетворенность уровнем сотрудничества парламента и правительства, которое активно развивается в рамках правительственных часов, деятельности рабочих групп и при общественных слушаниях.
«Руководство палаты уделяет огромное внимание консультационной и контрольной работе парламента. Потому так активно Государственная Дума ведет межведомственный диалог со всеми ветвями и уровнями власти, привлекает широкие круги экспертов и специалистов для обсуждения наиболее резонансных законопроектов, использует свои контрольные полномочия для мониторинга и надзора за исполнением принятых законов. Конструктивные межфракционные дискуссии также способствуют эффективному законотворчеству», — отметил Михаил Романов.
Депутат рассказал, что новогодние недели намерен провести в родном Санкт-Петербурге. Сам Новый год парламентарий встретит дома в кругу семьи, на остальные праздничные дни намечены встречи с петербуржцами, объезд проблемных точек избирательной территории, посещение социальных учреждений, участие в благотворительных акциях.