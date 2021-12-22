Девушка сняла брекеты после травли в юности и показала преобразившееся лицо

Жительница США, которую в юности травили за брекеты, показала преобразившееся лицо и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Кеннеди Карпентер (Kennedy Carpenter) из штата Аризона разместила ролик, на котором продемонстрировала свою внешность с разницей в несколько лет. Так, на первом кадре героиня материала запечатлена без макияжа, с небрежным пучком на голове и в брекетах. По словам девушки, парни часто подшучивали над ней, пока она выглядела таким образом.

Затем американка показала свое свежее фото: на нем она позирует в белой рубашке поверх черного белья. Ее волосы собраны в аккуратный хвост, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах. Видно, что Карпентер повзрослела, увеличила губы, нарастила ресницы и сняла брекеты.

Публикация стала вирусной и набрала почти два миллиона просмотров и 258 тысяч лайков. Пользователи сети оценили преображение девушки в комментариях. «Боже мой, это невероятно», «Какая красотка», «Вау, ты великолепна», «Ты просто сияешь», «Ты очаровательна и на первом, и на втором кадрах», — высказывались они.

Ранее в декабре сообщалось, что униженная одноклассниками девушка изменила внешность, завела блог и прославилась. Визажистка Зина Фариди (Zeenah Faridi) объяснила, что над ней постоянно издевались в средней школе, поскольку раньше у нее был лишний вес. Для сравнения англичанка продемонстрировала свою новую внешность: она похудела, увеличила губы и исправила форму подбородка филлерами гиалуроновой кислоты.

