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На Украине заявили о наличии карт-бланша у властей на грабеж страны

Экс-нардеп Украины Мосийчук: власти грабят собственный народ и уезжают в другие страны

Фото: Pixabay

Народный депутат Украины предыдущего созыва Игорь Мосийчук в эфире телеканала «НАШ» заявил, что власти страны исполняют роль колониальной администрации, у которой в наличии есть карт-бланш на то, чтобы разграблять свой собственный народ, после чего они уезжают жить в другие государства.

«Власть — это люди, которым позволили выполнять роль колониальной администрации в Украине. В течение последних 20 лет они живут исключительно одни — получают карт-бланш на грабеж страны, занимаются личным обогащением, а затем "валят" из страны. Кто-то на восток валил, кто-то на запад валит. Имущество самых фешенебельных районов Москвы и Лондона принадлежит бывшим украинским чиновникам. Не важно, в чьем управлении находится Украина. Колониальная администрация и строится на этом — им дают возможность грабить собственный народ и выводить капитал», — заявил экс-нардеп.

Ранее политический и экономический эксперт Валерий Клочок заявил, что на Украине сохраняется контролируемая и спокойная обстановка, а нагнетание ситуации и создание истерии вокруг страны происходит по вине Вашингтона. Также, по его мнению, США и Евросоюз «торгуют» Украиной с Россией.

Марина Совина
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