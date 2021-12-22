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В Госдуме поддержали кандидатуру Грызлова на пост посла России в Белоруссии

Комитет СНГ в Госдуме поддержал кандидатуру Грызлова на пост посла России в Белоруссии

Фото: Globallookpress.com

В Госдуме поддержали кандидатуру представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Бориса Грызлова на пост посла в Белоруссии, заявил первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ Константин Затулин, сообщает РИА Новости.

О выдвижении кандидатуры Грызлова стало известно в среду, 22 декабря. Окончательное решение по вопросу отправки нового посла примет президент России Владимир Путин.

С марта российскую дипмиссию в Минске возглавляет Евгений Лукьянов. Он сменил Дмитрия Мезенцева, который был госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии.

Грызлов же в 2015 году был назначен представителем России Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. В период с 2003 по 2011 год он являлся спикером Государственной Думы.

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Анна Щербакова
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